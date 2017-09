O recolhimento e o destino adequado dos animais mortos nas propriedades rurais é também uma preocupação dos prefeitos do Vale da Produção. A empresa que atualmente recolhe as carcaças é a única autorizada pelo Ministério da Agricultura e ameaça parar com os serviços, alegando que em razão do auto custo da logística se torna inviável continuar com o recolhimento.



Para discutir o assunto e buscar maneiras legais de manter a coleta das carcaças e não deixar os agricultores desamparados sem o serviço, o prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli recebeu na última semana, o prefeito de Ipumirim, Volnei Schmidt, a prefeita de Arabutã, Leane Schmidt, assessores jurídicos, secretários e o gerente da empresa que faz a coleta dos animais mortos nas propriedades rurais. Na reunião foram debatidas alternativas legais para os municípios auxiliarem financeiramente na coleta.



A preocupação dos prefeitos é com a legalidade e os mesmos demonstram interesse em repassar recursos. Porém, irão se certificar se há ou não maneiras legais de fazer o pagamento ou buscar alternativas de auxiliar os agricultores para resolver a situação. Enquanto isso, a empresa se compromete em fazer o recolhimento.



Além da coleta a alternativa é depositar os animais mortos em composteiras, espaços apropriados para essa finalidade. Entretanto, a preocupação dos agricultores é com os bovinos e suínos de grande porte, que ocupam muito espaço nas composteiras. Dessa forma, a coleta seria mais viável.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul).