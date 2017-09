Não é notícia repetida, embora pareça. A Petrobrás anunciou mais um reajuste no preço da gasolina para as refinarias, o terceiro dos últimos 10 dias. Desta vez, a alta será de 3,3% a partir da meia-noite desta segunda-feira.

O presidente do Núcleo dos Postos de Combustíveis que fazem parte da ACIC, Armi Parisenti, comenta que cada companhia tem liberdade para definir a própria política de preços, mas na prática deverá ter cerca de R$ 0,08 de aumento referente aos reajustes da semana passada, e mais R$ 0,08 sobre o aumento anunciado hoje. O consumidor pode se preparar para a possibilidade de encontrar a gasolina até R$ 0,16 mais cara em Concórdia.

A justificativa agora é a ocorrência do furacão nos Estados Unidos que é uma região com grande produção de petróleo. “Como a oferta de petróleo diminuiu, os preços estão aumentando”, explica Parisenti.

O que também preocupa os empresários do setor é a redução do consumo. Parisenti observa que o faturamento dos postos continua o mesmo, no entanto, houve redução no número de litros vendidos. “Normalmente as pessoas têm o hábito de ir ao posto e colocar determinado valor em combustíveis. O que está ocorrendo é que elas gastam a mesma coisa, mas compram menos”, detalha. Consequentemente, o lucro dos postos também diminui.