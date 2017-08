A Secretaria de Infraestrutura e Transportes de Lindóia do Sul concluiu a construção de uma ponte na divisa com Irani, na comunidade de Sanga Martins, conhecida como a ponte dos Gomes. A obra foi realizada em parceria com o Município de Irani, que repassou a madeira e Lindóia do Sul disponibilizou a infraestrutura e a mão de obra.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Transportes, Ivonilso Venâncio, a antiga estrutura foi totalmente removida para dar espaço a nova ponte, que já está libertada para o trafego.

Venâncio destaca ainda que os serviços no meio rural continuam com intensidade. Nessa semana os trabalhos estão sendo realizados no acesso as linhas Salto Grande e XV de Novembro e outra equipe está concluindo os serviços em Sanga Castelhano e após vão se deslocar à Alto Cascalho. Os trabalhos consistem em reabertura, patrolamento, cascalhamento e compactação das vias do interior. Já outra equipe, ligada a Secretaria de Agricultura, realiza os trabalhos nas propriedades rurais.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Município de Lindóia do Sul)