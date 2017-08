O Sicoob SC/RS realizou nos últimos dias, o 3º Painel com públicos estratégicos para debater estratégias de sustentabilidade no sistema cooperativo de crédito. A presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, fez a abertura do evento e destacou a importância do alinhamento dos temas relevantes para o monitoramento da gestão do processo de comunicação de resultados, fortalecendo o compromisso com a sustentabilidade.





Conforme Maria Luisa, as estratégias de sustentabilidade do Sicoob SC-RS, são imprescindíveis para nortear as ações das cooperativas singulares, integrando-as aos processos de envolvimento com a comunidade, consolidação da cultura da sustentabilidade e fortalecimento dos princípios do cooperativismo. “Foi um evento oportuno para reafirmarmos o compromisso das cooperativas com a sociedade e com o desenvolvimento sustentável das comunidades. Tivemos uma excelente participação de representantes de cooperativas locais, regionais, cooperados, representantes de governo e sociedade, fornecedores, entidades ligadas ao meio ambiente. Para o Sicoob Crediauc foi uma honra participar deste debate tão rico e apropriado”, destaca Maria Luisa.





A proposta do Painel foi reunir vários públicos com os quais o sistema se relaciona para debater e orientar a política e o relatório de Sustentabilidade do Sicoob SC/RS. A ideia é fazer as conexões entre a temática da sustentabilidade e produtos e serviços disponibilizados pelas cooperativas de crédito. Segundo o assistente de Desenvolvimento de Produtos e Serviços – Sustentabilidade, Jonathan Back “as informações coletadas servirão para definir os temas que irão compor o Relatório de Gestão e Sustentabilidade nos Negócios, que deverá ser divulgado em março de 2018, com relatos dos desempenhos alcançados pelo Sistema Sicoob SC/RS”.

(Fonte: Luis Rigon - Assessoria de Marketing)