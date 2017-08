A importação excessiva de leite do Uruguai, o que está contribuindo para derrubar os preços pagos aos produtores em Santa Catarina, foi discutida nesta semana na Câmara dos Deputados. O assunto foi levantado durante a instalação da sub-comissão de política agrícola da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara.

Uma das primeiras medidas do grupo de trabalho é, justamente, acompanhar, avaliar e propor medidas sobre a produção de leite no mercado nacional, incluindo a fixação de preço justo para os produtores; combate aos cartéis na produção dos insumos lácteos; o estabelecimento de mecanismos de proteção do mercado interno de importação de produtos subsidiados e a redefinição da carga tributária sobre o leite in natura.

O parlamentar, que é coordenador da Frente Parlamentar da Bovinocultura de Leite diz que é preciso dar um basta nas importações desordenadas do Uruguai, caso contrário, a Argentina pretende suspender o acordo com o Brasil de 4.500 toneladas/mês. “O Uruguai importa para o Brasil mais do que produz, está claro que tem coisa errada. Eles tem que ter um limite, assim como a Argentina tem. Neste caso, a subcomissão vai trabalhar em conjunto com o MAPA e com o MDIC para esclarecer isso e buscar soluções, pois não podemos permitir que os nossos agricultores, em especial os pequenos, sejam prejudicados”, destacou. A subcomissão pede a exclusão do produto da lista de livre comércio do Mercosul e o governo vai estudar o caso.