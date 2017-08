As vendas alusivas ao Dia dos Pais em Concórdia tiveram crescimento de 3,09%, em relação ao mesmo período do ano passada. Essa informação é da pesquisa realizada no município pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, a FCDL, e se refere ao que foi comercializado entre o período de 7 e 13 de agosto.



O levantamento também mostra que 41,18% dos lojistas entrevistados responderam que acreditam que as vendas aumentaram neste ano.///

Outro dado interessante é que em Concórdia o gasto médio com o presente para o Dia dos Pais foi de R$ 135,36.

Sobre a forma de pagamento, 52,94% dos consumidores optaram por pagar a prazo; 23,53% no cartão de crédito e 11,76% pagaram à vista. O maior volume de vendas foi registrado no setor de vestuário, que representa 27% dos presentes comprados em Concórdia. Os calçados aparecem em segundo com 16,50%, seguidos por eletroeletrônicos 14,30% e joalherias e óticas com 10,50%.