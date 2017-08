A prefeita Neusa Maraschini e o vice-prefeito de Peritiba, Jonas Simon, participaram do Programa Mesa Redonda da Rádio Aliança na manhã desta terça-feira, dia 22, onde fizeram uma avaliação da segunda edição da Expo Peritiba, realizada no último final de semana. Além de dados, os gestores também anunciaram a data da terceira edição, que será realizada de 15 a 18 de agosto de 2019.

Neste ano o número de expositores foi praticamente o dobro do que o da primeira edição e de acordo com Neusa, o volume de negócios passa de R$ 2 milhões. “Já recebemos as fichas de avaliação de 70% dos expositores e de conforme os números apurados, temos este valor em negócios. Outro fator relevante é a projeção que a Feira proporcionou. Também, a partir das informações dos expositores, aproximadamente R$ 3 milhões em negócios poderão ser concretizados em função de contatos feitos em Peritiba”, comenta ela.

Simon, que coordenou o evento, destacou que a Expo deste ano evoluiu em relação à primeira. “Melhoramos em vários aspectos, tanto na questão de estrutura, gastronomia e nos shows. Para 2019, vamos ampliar o espaço e teremos um dia a mais. Também pretendemos concentrar todas as atividades em apenas um local. Já avançamos na diversidade de expositores e vamos buscar ainda mais”, adiantou o vice-prefeito.

Investimentos na Expo:

De acordo com os gestores, a Prefeitura investiu aproximadamente R$ 330 mil na realização do evento, mas tem o retorno dos espaços vendidos, então o custo do município vai ficar em cerca de R$ 200 mil. “Tivemos o orçamento aprovado e é importante ressaltara parceria com a Câmara de Vereadores. Também recebemos recursos da Secretaria do Estado da Agricultura”, destaca a prefeita. “O resultado foi visível, movimentamos a economia do município, geramos negócios para as empresas locais e quem participou aprovou o evento”, constatou Neusa.