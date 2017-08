Galo do Oeste está com 100% de aproveitamento nesta segunda metade da competição.

O Concórdia Atlético Clube segue firme na luta pelo título do returno da série B do Campeonato Catarinense de Futebol. O Galo do Oeste venceu a sexta partida consecutiva ao vencer o Camboriú por 2 a 1 na tarde deste domingo, dia 20, pela terceira rodada do returno. A partida foi disputada no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

Os gols foram marcados por Tallys e Airton para o CAC. Jessé anotou para o time do litoral norte.

Com o resultado, o representante da Capital do Trabalho chega aos nove pontos. Na classicação geral, o Concórdia está com 22 pontos e dentro da zona de classificação pelo índice técnico.

Na próxima rodada, o time do técnico Mauro Ovelha vai a Palhoça, encarar o Guarani, no sábado, às 15h30.