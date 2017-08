O VI Festival Regional de Inverno e VIII Festival Municipal da Canção de Ipumirim inicia na próxima quarta-feira, dia 23, e conta com 143 inscritos. O evento segue até no sábado, dia 26, e será realizado no Ginásio Municipal, com entrada gratuita todas as noites. As apresentações iniciam às 19h.

Na quarta-feira os inscritos da Fase Municipal. Na quinta-feira, é a vez dos cantores Regionais Infantil e Adulto Popular. Já na sexta-feira, dia 25, acontece a final da Categoria Infantil Regional e a Classificatória do Sertanejo Popular. Na noite de sábado o público vai acompanhar as finais das categorias Adulto Popular e Sertanejo Regional. Após a premiação haverá baile com Banda América.

Intérpretes de SC, PR, RS e do MT estarão no palco. "O número de inscritos é recorde, então sem dúvidas teremos um ótimo evento. A premiação passa do R$ 20 mil, dividida entre todas as categorias”, conta uma das organizadoras, Ione Farina. “Além dos participantes de fora, temos a categoria Municipal, com mais de 40 intérpretes inscritos. Isso mostra a importância do evento para o município”, destaca.

São 46 inscritos para o Festival Municipal. Destes, 12 na categoria Infantil, nove Infanto Juvenil e 25 na categoria Adulto Livre. Para o Regional, são 97 inscritos, com 31 na categoria Infantil, 27 Adulto Popular e 39 Adulto Sertanejo.