A Secretaria de Estado da Educação publicou no início da tarde desta segunda-feira, 14 de agosto, o edital para o concurso que vai contratar mil profissionais para a área. Para a ADR de Concórdia estão disponíveis seis vagas para professores e mais 10 para a ADR de Seara. Para os cargos administrativos são sete oportunidades em Concórdia e mais cinco em Seara.

A inscrição deverá ser feita exclusivamente pela internet, no site da ACAFE, pelo endereço eletrônico www.acafe.org.br, na página do Concurso Público. O prazo iniciou nesta terça-feira e segue até o dia 12 de setembro. O edital completo, com todas as informações, está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação, www.sed.sc.gov.br.

Vagas disponíveis

Para atuar nas escolas de abrangência da ADR de Concórdia, há duas vagas para professores de sociologia, duas para filosofia e uma para língua estrangeira inglês e outra para espanhol. Para a ADR de Seara, há oportunidade para quem quiser dar aula de química, matemática, geografia, história, sociologia, filosofia e língua estrangeira inglês e espanhol. Para estas disciplinas há uma vaga cada e mais duas para professor de física.

Os candidatos poderão se inscrever apenas para uma das Gerências de Educação. Desta forma, quem quiser disputar uma vaga na região de abrangência de Concórdia, não poderá fazer a prova para Seara.

Para as funções administrativas há vagas em Concórdia para assistente de educação, supervisor escolar e orientador, sendo duas cada. Também há uma oportunidade para administrador. Em Seara são duas vagas para assistente de educação e mais uma para orientador, uma para supervisor e uma vaga para administrador escolar.

Data das provas

As provas serão realizadas no dia oito de outubro e a divulgação do resultado está prevista para ocorrer em cinco de dezembro. Os aprovados serão chamados pela Secretaria de Estado da Educação no período de 11 a 13 de dezembro.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. A última vez que o governo de Santa Catariana havia realizado concurso para professor foi no ano de 2012.