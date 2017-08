Uma boa notícia para o comércio local. Concórdia será contemplada com o trabalho de pesquisas da Federação Catarinense de Dirigentes Lojistas (FCDL) de Santa Catarina. O primeiro levantamento já foi realizado no Município, e mostrou que as vendas em julho cresceram 47,38%, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram entrevistados 19 empresários no início de agosto.

O presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, diz que essa parceria com FCDL trará benefícios. “Vamos trabalhar com dados mais locais e mais precisos, o que vai facilitar o planejamento”, destaca.

O levantamento sobre o Dia dos Pais também mostrou que 68,42% dos lojistas concordienses entrevistados acreditam em estabilidade nas vendas e 31,58% em incremento. Essas pesquisas da FCDL serão realizadas mensalmente.

Para o Dia dos Pais deste domingo, 13 de agosto, a CDL projeta um incremento de 6% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. A maior expectativa de movimento é para o sábado, dia 12, quando as lojas de Concórdia estarão abertas até as 17h.