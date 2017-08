A Fecomércio de Santa Catarina realizou uma pesquisa para saber como deverá ser o padrão de consumo dos catarinenses nas compras para o Dia dos Pais, festejado em 13 de agosto. O levantamento foi realizado nos municípios de Chapecó, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville e Itajaí. O consumo médio na data será de R$ 155,19, valor 3% maior do que o apurado em 2016.

No topo da lista dos itens mais procurados em Santa Catarina estão roupas com 55,3%, perfumes e cosméticos com 12,5% e calçados com 10,3%. Uma parcela relevante, que corresponde a 8,8% dos entrevistados, respondeu que ainda está indecisa quanto ao presente que vai comprar.

Conforme os dados da pesquisa, 41,4% das famílias declararam estar em situação melhor do que o ano anterior, 30% apontaram estar igual e 28,5% afirmaram que estão em pior condições financeiras. Já em relação à intenção de forma de pagamento das compras, a maioria dos consumidores estaduais tem como objetivo pagar à vista. A opção à vista em dinheiro foi a mais lembrada (64,3%) pelos catarinenses, seguida pela compra parcelada no cartão de crédito (15,7%) e pelo pagamento à vista no mesmo cartão de crédito (6,9%).