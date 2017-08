A Agência do IBGE de Concórdia fez a apresentação, na manhã desta quinta-feira, dia 03, do Censo Agropecuário de 2017 que inicia em outubro. O ato aconteceu na Prefeitura. O Censo Agropecuário vai iniciar no dia 1º de outubro e será realizado ao longo de cinco meses.

Os recenseadores vão visitar mais de cinco milhões de estabelecimentos agropecuários no país. Na região do Alto Uruguai Catarinense o trabalho de visitas será realizado por 56 recenseadores. “As informações são importantes, tanto para o poder público, como para as entidades e população em geral, por isso é interessante que os agricultores colaborem e repassem as informações correttas”, comenta responsável pela Agência do IBGE de Concórdia, Roberto Thums.

O levantamento vai atualizar os dados sobre a produção, características dos trabalhadores, uso de agrotóxicos, entre outros temas. “O último levantamento agropecuário foi feito há 10 anos e precisamos atualizar os dados”, destaca Thums.

Os recenseadores passarão por treinamento antes de sair a campo. O responsável pelo IBGE de Concórdia também lembra que eles estarão devidamente identificados e não pedirão documentos. “A gente sabe da preocupação das pessoa ao receber estranhos e por isso já alertamos que, os recenseadores estarão identificados com crachá e coletes do IBGE. Eles não vão perguntar sobre cartões ou dados bancários, número de CPF ou RG. Nossos representantes vão buscar dados da propriedade, do trabalho, de números de pessoas na atividade, renda familiar, financiamentos feitos para aplicação na agricultura”, adianta ele.