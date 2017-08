Estado registra perdas em algumas culturas com a estiagem

Apesar do retorno momentâneo da chuva, o agronegócio de Santa Catarina já começa a contabilizar prejuízos em algumas culturas. O tempo seco que vem perdurando desde o começo do mês passado está afetando na produção de leite, trigo e pecuária de corte. A informação é do secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa.

Em entrevista à Rádio Aliança, Sopelsa diz que o maior prejuízo está sendo sentido na produção leiteira. "Numa média geral, a redução na produtividade é de 15%, mas em algumas regiões chega a 20%", diz. O motivo é a baixa qualidade das pastagens, que é a alimentação dos rebanhos e acabam interferindo na produtividade dos animais. O mesmo motivo se aplica à pecuária de corte, explica Sopelsa.

Para o secretário, a questão das pastagens pode ser recuperada com o retorno das chuvas. Porém, com as precipitações, o trigo também deve registrar prejuízos, ainda não estipulados.

Um levantamento completo das perdas deverá ser divulgado nas próximas semanas.