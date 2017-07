A elaboração do Plano Plurianual da Administração Municipal de Alto Bela Vista está em fase final. Serão realizadas quatro audiências públicas no município para apresentar as propostas à comunidade. No dia 31 de julho a audiência acontece na comunidade de Volta Grande, no SER Voltagrandense, no dia 1º de agosto no Centro Comunitário de Vila União e no dia 02, no Centro Comunitário de Linha Entre Rios. Todas com início às 13:30h. Na sede do município a audiência será realizada no dia 03 a partir das 19h30, no Centro de Cultura.

Por meio do PPA a Administração define o orçamento para os próximos quatro anos. “É o momento da administração municipal apresentar as suas propostas e também ouvir a sociedade civil para possíveis investimentos”, ressalta a prefeita Catia Tessmann Reichert.

Após as audiências públicas e a aprovação das propostas o Projeto de Lei será encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores para votação.