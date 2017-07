Os produtores rurais já estão se organizando com a aquisição de insumos para o plantio da safra de Verão. A maior dúvida neste momento é em que investir: no plantio de soja ou de milho?

O gerente de cereais da Copérdia, Flávio Zenaro, comenta que esse impasse também faz com que a venda de insumos fique mais retraída. No entanto, nas últimas semanas isso começou a mudar. “Algumas lavouras do cedo já são plantadas agora em agosto. O produtor está começando a comprar os insumos até mesmo porque o câmbio retraído ajuda na redução dos preços, principalmente de fertilizantes”, explica o gerente.

Flávio Zenaro comenta que nesse dilema de investir em milho ou soja, a maioria está optando pela soja. Segundo ele, os produtores fazem a conta da relação de troca, analisando o preço do grão que é sinalizado para o ano que vem, e o custo de produção de cada tipo de lavoura.

O que se projeta para 2018, em termos de preços, é que o produtor irá receber R$ 25,00 para a saca de 60 kg de milho e R$ 68 pela soja. Atualmente, o preço da soja pago ao produtor está em R$ 62,00 e o milho R$ 22,00.

Soja é mais viável

O produtor rural de Linha Tiradentes, Alberto Magro, planta entre 60 e 70 hectares de grãos e ainda não planejou os investimentos para a próxima safra. O que ele já definiu é que não vai apostar em grandes quantidades de milho. “Vou plantar um pouco para silagem, mas muito não dá para arriscar”.

Tudo indica que ele irá concentrar os maiores investimentos no plantio de soja. “Se tiver uma estiagem prolongada, na soja os riscos não são tão grandes, com o milho as perdas são maiores”, comenta Magro

A recomendação do gerente de cereais da Copérdia, Flávio Zenaro, é que os produtores optando por soja ou milho, não deixem de investir em lavouras de qualidade. “No momento da crise é que precisa ser mais eficiente e aumentar os índices de produtividade. Esse é o grande diferencial que garante o resultado das propriedades”, destaca Zenaro.