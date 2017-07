Presidente Castello Branco realiza a Festa do Colono e Motorista

A Administração de Presidente Castello Branco realiza nesta terça-feira, 25, a 1ª Festa do Colono e Motorista. A programação, que é aberta para toda a população, se estende durante todo o dia com realização de Missa, inauguração de reforma na sede da Epagri, almoço e mateada.

Pela primeira vez o dia 25 de julho será considerado feriado municipal em comemoração ao Dia do Colono e Motorista. Ainda em maio o Legislativo aprovou o projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal enviado pela Administração Municipal solicitando o decreto do feriado.

A programação da 1ª Festa do Colono e Motorista inicia com a benção de tratores, equipamentos e veículos às 9h. Às 10h haverá missa, em seguida será inaugurado a reforma do prédio que abriga a Epagri e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

O almoço será realizado no Centro Paroquial Sadi José Pissaia e seguida haverá a mateada na Praça Municipal Severiano Matiolo.