As ADRs de Concórdia e Seara confirmaram nesta sexta-feira, dia 21, a presença de Colombo em Seara na terça-feira, dia 25. O governador estará no município para apresentar o programa de Fundo de Apoio aos Municípios, o FUNDAM 2.

O evento acontece às 13:30h no Auditório Waldir Tochetto, da Câmara de Vereadores e deve reunir prefeitos e demais autoridades das duas ADRs.

O Governo vai liberar nesta etapa do FUNDAM, R$ 700 milhões entre os 295 municípios do Estado. Os investimentos poderão ser aplicados em várias áreas, com decisão de cada prefeitura e sem a obrigatoriedade de contrapartida do município.

A agenda de Colombo previa o anúncio para a quarta-feira, dia 19, mas foi cancelada em função da visita do ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab ao Estado. Antes de remarcar para Seara, autoridades cogitaram a hipótese de que o evento fosse realizado em Concórdia, durante a Fenal, que acontece no dia 30.