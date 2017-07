Após uma partida muito consistente contra o Santos, na Vila Belmiro, na última quarta-feira, a Chapecoense viajou para a Bahia, onde enfrenta, no sábado, a equipe do Vitória. Para a partida, o técnico Vinícius Eutrópio conta com os reforços de Victor Ramos, Reinaldo e Andrei Girotto, que retornam à equipe após cumprir suspensão.

Uma das peças que ficará, novamente, à disposição de Eutrópio para a partida de sábado, Andrei Girotto afirmou estar feliz e retornar e poder ajudar a equipe na busca do resultado favorável. “Vamos procurar um ótimo jogo fora de casa, pra voltar pra Chapecó” com três pontos na bagagem”, garantiu. O volante destacou a importante sequência de jogos que a Chapecoense tem pela frente - com jogo decisivo pela Sul-Americana e com a reta final do turno do Campeonato Brasileiro - e falou sobre a importância de manter o foco, tanto para garantir a classificação à próxima fase da competição internacional, quanto para garantir o maior número de pontos no brasileirão e, consequentemente, uma boa posição na tabela.

Sobre algumas mudanças táticas propostas pelo técnico Vinícius Eutrópio - que povoou o meio-campo da Chape - Girotto afirmou que, com mais atletas nesse setor, o trabalho é facilitado. “Eu acho que vem dando certo. A gente tem feito bons jogos, então é dar sequência nos trabalhos e buscar resultados, que é o que importa”.

O Vitória, próximo adversário do Verdão, ocupa a 19ª posição na tabela de classificação, mas para Eutrópio isso não é motivo para esperar um jogo fácil e de resultado positivo garantido. “O Vitória tem um elenco muito bom, bem montado, um time forte e de tradição. Temos que respeitar e saber que o campeonato é equilibrado e todas as equipes têm os seus potenciais. Nós vamos respeitá-los, mas obviamente tentando utilizar esse momento que o adversário passa e também o nosso momento, que é de crescimento”, afirmou.

Douglas Grolli, zagueiro do Verdão, destacou a importância de pontuar contra a equipe baiana - por se tratar de um adversário direto, considerando as pretensões da Chapecoense - e exaltou o ganho de produtividade do setor defensivo da equipe alviverde. “Fazendo um bom jogo aqui, conseguimos voltar pra Chapecó mais tranquilos, conseguimos ter uma semana mais produtiva de treinos e jogar mais soltos. A gente fica bem esperançoso em fazer um grande jogo pra que na sequência de jogos em casa, diante do torcedor, fazer outras grandes partidas em busca dos objetivos”, finalizou.

A partida entre Vitória e Chapecoense, válida pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Barradão, às 16h.

(Texto: Alessandra Seidel)