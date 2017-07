As lavouras da região de Concórdia passaram por uma transformação na última safra. As extensas plantações de milho deram lugar ao cultivo de soja, que ocupou 5,8 mil hectares na safra 2016/17 – 37% a mais do que no ano passado. Foi justamente nos 15 municípios que formam a região de Concórdia que foi observado o maior crescimento na produção de soja em Santa Catarina. De uma safra para outra a colheita foi ampliada em 56,3%, chegando a 20,7 mil toneladas.

Para dar espaço ao cultivo de soja, a área plantada de milho na região foi 21% menor do que na safra 2015/16. Diminuiu a área plantada e, conseqüentemente, a produção. Mesmo com uma produtividade excelente, de 8,3 toneladas/hectare, a colheita de milho encerrou em 205 mil toneladas – queda de 3%.

Por outro lado, os produtores de soja destinaram mais área para o plantio, colheram muito mais e tiveram uma produtividade bem maior em relação à última safra. Com 5,8 mil hectares plantados a colheita fechou em 20,7 mil toneladas e o rendimento médio de 3,5 toneladas/hectare.

A região de Concórdia é um exemplo do que do que vem acontecendo em Santa Catarina: para compensar a perda de área plantada para o cultivo de soja, os produtores de milho investem em tecnologias para aumentar a produtividade. “Em Santa Catarina a área plantada de milho aumentou apenas 2% e a produção cresceu mais de 17%. Isso está relacionado ao uso de tecnologia de ponta. Os produtores perceberam que o segredo está no uso de tecnologias para ampliar a produtividade e colher mais no mesmo espaço de terra”, ressalta o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa.

A produção de milho e soja é muito importante para Santa Catarina. Destaque na produção de proteína animal, o estado é o maior consumidor de milho do país e o grão é indispensável para manter a competitividade do agronegócio no estado. “Não existe produção de suínos e aves sem soja e milho”, destaca Sopelsa.

Os números estão disponíveis no Boletim Agropecuário do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) deste mês. Os municípios considerados como integrantes da região de Concórdia são: Concórdia; Seara; Irani; Ipira; Ipumirim; Peritiba; Lindóia do Sul; Xavantina; Alto Bela Vista; Piratuba; Itá; Arvoredo; Arabutã; Presidente Castelo Branco e Paial.

Milho safra 2016/17

Santa Catarina encerra colheita de milho e tem safra 2016/17 de 3,2 milhões de toneladas. Como maior consumidor de milho do país, o estado comemora o incremento de 17,2% na produção. Ao todo, foram mais de 379 mil hectares destinados ao cultivo do grão e a produtividade média foi de 8,5 toneladas/hectare.

Soja safra 2016/17

Os produtores catarinenses colheram a maior safra de soja da história. A produção chegou a 2,4 milhões de toneladas, 13,4% a mais do que no último ano. Na safra 2016/17, o grão ocupa 660,2 mil hectares no estado, a maior área plantada já registrada, e o rendimento médio foi de 3,6 toneladas/hectare.

A soja é ainda um grande produto na pauta de exportações de Santa Catarina. Em junho, de tudo o que o estado exportou, 11,4% era do complexo soja. No acumulado do ano, de janeiro a junho, o volume exportado foi 15% superior ao volume exportado no mesmo período de 2016, passando de 1,2 milhão de toneladas. Os principais destinos da soja catarinense são China, Rússia, Coreia do Sul e Tailândia.