Nesta quarta-feira, 19, a ADR Seara realizou o congresso técnico da etapa microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) no município de Itá. As disputas serão de 10 a 13 de agosto com a participação de aproximadamente 300 atletas de sete municípios de abrangência da Regional.



“O município de Itá é um grande parceiro do Governo do Estado, Fesporte e ADR de Seara e novamente realizará um evento esportivo, neste ano com um novo formato na organização e realização com expressiva participação dos municípios da ADR de Seara, que buscarão vaga para Etapa Seletiva do JASC que acontecerá em Seara de 22 a 24 de Setembro”, destaca o integrador educacional Paulo Roberto Dalla Valle.

Estarão em disputa as modalidades de bocha masculino e feminino, bolão 23 masculino, futsal masculino e feminino, voleibol masculino. As competições serão no Clube SER Cruzeiro, na Cancha de Bocha do Bairro Palmeiras e no Ginásio Hermes Piorezan.

(Fonte: Ascom/ADR Seara).