A um mês da segunda edição da Expo Peritiba e a Mostra da Bezerra, a comissão organizadora já comercializou cerca de 90% dos espaços para os expositores. Dos 105 stands colocados à disposição, restam apenas 15.

No setor de máquinas pesadas, há dois espaços disponíveis. Para o comércio, indústria e alimentício, mais dois stands. No setor indústria e comércio, dentro do campo, restam seis vagas. Para o setor agropecuário apenas duas vagas ainda estão disponíveis. Na área externa do campo, onde qualquer empresa pode expor, restam três locais para locação. “Realmente a procura é grande, muitas empresas buscando espaço e sem dúvidas todos os stands serão vendidos. Isso mostra a dimensão e a credibilidade do evento”, destaca uma das integrantes da comissão organizadora, Marlene Klein.

Ela também orienta os interessados de como devem proceder para reservar os espaços. “Restam apenas 15 stands e quem quiser ter informações específicas ou reservar, deve fazer contato através do telefone 3453 1122 ou 3453 1091. Os valores destes que ainda estão disponíveis variam de R$ 800,00 a R$ 1.300,00, dependendo do setor e espaço”, explica ela.

Os setores de mobiliária e decoração, institucionais e indústria e comércio (dentro do ginásio) estão com os stands todos vendidos. No total até agora, 46 empresas que garantiram espaço são de Peritiba, 21 de Concórdia, duas de Campos Novos, uma de Itá, três de Alto Bela Vista, uma de Seara, uma de Joaçaba, e quatro de municípios do RS

Sobre o evento:

A Feira acontece entre os dias 18 e 20 de agosto e contará com praça de alimentação, exposição da indústria e comércio em geral e Mostra da Bezerra, que expões animais de Peritiba. A solenidade de abertura está marcada para as 19h do dia 18. O objetivo é incentivar o desenvolvimento dos setores agrícola, industrial, comercial e de serviços do município e também fomentar a economia local com a oferta de produtos e serviços.

Programação de shows:

Dia 18 – Show gratuito com Lourenço e Lourival, às 22h, Parque da Expo.

Dia 19 – Show com Alisson e Douglas, Felipe e Falcão e Banda Flor da Serra, às 22h. Estes shows acontecem no Centro de Formação (Pavilhão da Igreja Católica)

Dia 20 – apresentação da Orquestra de Teutônia (RS) e Dança Gaúcha, às 13:30h no Parque da Expo