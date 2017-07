O técnico Vinícius Eutrópio comandou, nesta terça-feira, o último treinamento da Chapecoense antes do confronto diante do Santos, que acontece amanhã, às 19h30, na Vila Belmiro. A equipe alviverde viajou para São Paulo no início da manhã e, da capital paulista, seguiu de ônibus até o local da partida. Nos trabalhos realizados no Centro de Treinamentos Rei Pelé, Eutrópio pode aperfeiçoar a parte tática do time, que irá a campo com o desfalque de Andrei Girotto – que cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Durante coletiva concedida à Imprensa, o treinador da Chape falou sobre a forma de neutralizar o jogo do Santos - que ocupa a terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A - e ressaltou a vitória conquistada em casa, na última rodada. “Foi importante essa vitória, a gente está vivendo um segundo momento de transição da equipe. Perdemos muitos jogadores por lesão, além de um jogador negociado. Agora a gente está fazendo uma segunda transição com reconstrução e jogadores contratados”, pontuou. Sobre as características da equipe paulista, Eutrópio se atentou à velocidade do adversário. “É um jogo bem característico do Santos na Vila, de velocidade, jogadores de posse, com muitas bolas verticais, e a gente vai procurar neutralizar como fizemos com o São Paulo, usar nosso estilo mesmo com muitas modificações do nosso lado também para que a gente possa sair com um bom resultado”, destacou.

Ao estudar o adversário, Eutrópio percebeu, ainda, a força que a equipe santista dispõe nas jogadas de contra-ataque, principalmente quando joga na Vila Belmiro, e preparou a Chape para essa situação. “Eu acredito que naturalmente o Santos propõe o jogo. Nós não tivemos tempo de trabalhar efetivamente no campo esses contra-ataques do Santos, porém nos preparamos dentro do que a gente pode, dentro do nosso tempo. Nosso time vem mantendo um equilíbrio muito bom em termos de distribuição no campo em momentos do jogo.”, finalizou.

Para conter o Santos, outra aposta de Eutrópio é na defesa alviverde, já que, além da vitória na última partida, a Chape não sofreu gols. Para o goleiro Jandrei, a equipe tem encontrado o equilíbrio entre buscar o ataque e não dar brechas para ameaças ofensivas das equipes adversárias – fruto de muito trabalho e da mudança em algumas peças e nas suas disposições em campo. “Foi importante a partida sem sofrer gol. A consistência defensiva que a gente teve. (...) Vamos confiantes pro próximo jogo”, finalizou.

(Fonte: Fernando Mattos e Alessandra Seidel)