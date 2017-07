Com o resultado, Colorado pula para a quinta colocação, com 24 pontos.

Com gol de William Pottker, marcado aos 47min do segundo tempo, o Internacional venceu o Luverdense por 1 a 0 na noite desta terça-feira, no Beira-Rio, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O resultado deixou o time colorado com 24 pontos, na quinta posição, com a mesma pontuação do quarto colocado e a três de distância do líder.

O próximo desafio é no sábado (22/7), contra o Vila Nova. O duelo será disputado com os portões fechados no Serra Dourada em virtude de punição imposta ao time goiano.

Inter pressiona no 1º tempo

Com novidades no time - o retorno de Rodrigo Dourado e a presença do atacante Diego no lugar de D'Alessandro, que ficou no banco de reservas -, o Inter foi para cima desde os primeiros movimentos da partida. Aos 2min, William Pottker cruzou da direita e Nico López cabeceou para o fundo da rede, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 6min, Edenilson arriscou da entrada da área e Diogo espalmou providencialmente para escanteio. Logo depois, Diego bateu falta, Cláudio Winck desviou de cabeça e a bola passou perigosamente em frente ao gol.

Só faltava a bola entrar

O segundo tempo começou e o panorama da partida se manteve: Inter pressionando e Luverdense se defendendo com praticamente todos os jogadores atrás da linha da bola. Aos 50seg, Nico López recebeu passe no interior da área e chutou prensado com a zaga, para escanteio. Aos 5min, Edenilson exigiu boa defesa de Diogo em arremate da entrada da área. Aos 12min, Winck cobrou falta por cima do travessão. Aos 17min, Nico López chutou cruzado e a bola raspou a trave esquerda.

O Inter teve boa chance de abrir o placar aos 18min, quando William Pottker concluiu, de dentro da área, para a defesa salvadora de Diogo. Aos 31min, D'Alessandro - que havia entrado no lugar de Felipe Gutiérrez - armou contra-ataque e tocou para Nico. O camisa 7 tentou novo chute cruzado e o goleiro defendeu. Aos 37min, Carlos, substituto de Diego, cabeceou por cima do travessão, com perigo. Aos 40min, Winck cabeceou para o fundo fo gol, mas o lance foi novamente anulado por impedimento.

A bola parecia mesmo não querer entrar. Aos 45min, o goleiro Diogo fez dois milagres e impediu o gol colorado: D'Alessandro cobrou falta, Víctor Cuesta cabeceou para a primeira grande defesa e, no rebote, Carlos chutou para Diogo operar outro milagre.

Pottker decide no apagar das luzes

Aos 47min, o momento crucial da partida: William Pottker recebeu na área passe de Joanderson e chutou para fazer 1 a 0. Muita comemoração dos jogadores e da torcida colorada, mas também muita reclamação por parte dos atletas do Luverdense, uma vez que o bandeirinha chegou a marcar o impedimento de forma totalmente equivocada na origem do lance. Porém, ainda com a bola rolando, o árbitro percebeu o erro do seu assistente, mandou a jogada seguir e validou o gol após muita confusão provocada pelo time adversário. Foram 13 minutos de paralisação até que o árbitro conseguisse confirmar que o gol fora legal. Mas nada mais tirava os três importantes pontos do Inter!

(Fonte: Internacional)