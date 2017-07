Jogos acontecem no sábado no campo de Linha De Carli.

Duas partidas abrem no próximo sábado, dia 22, o Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. As partidas são pela chave D e acontecem no Campo de Linha De Carli.

15h00: Barra do Pinhal x Perondi A

16h00: KM111/Linha Carneiro x Associação Vila Nova