O Colorado está pronto para mais uma decisão no estádio Beira-Rio. Após uma sequência de dois jogos fora de casa, a delegação retorna a sua casa para chegar na ponta de cima da tabela de classificação. O Inter enfrenta o Luverdense, às 21h30, nesta terça-feira (18), às 21h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Será o primeiro confronto entre as duas equipes na história. As redes sociais do Clube e a Rádio Colorada acompanham todos os detalhes do duelo em tempo real.

O técnico Guto Ferreira não teve muito tempo para trabalhar a equipe após o confronto contra o CRB. A delegação chegou em Porto Alegre no domingo e treinou apenas nesta segunda-feira (17), encerrando a preparação para enfrentar a equipe do Mato Grosso. As atividades desta tarde foram realizadas com portões fechados no estádio Beira-Rio, sem registros de imagens e pistas do time que entrará em campo. A novidade nos onze iniciais pode ser a volta do volante Rodrigo Dourado, que foi desfalque na última partida. Em relação aos últimos jogos, o comandante colorado não poderá contar com o zagueiro Klaus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Danilo Silva e Léo Ortiz disputam a posição ao lado de Víctor Cuesta.

Após o treinamento no Beira-Rio, o volante Edenilson concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante e destacou a partida desta terça (18). "Independente de quem vai jogar amanhã, esperamos abrir um caminho de vitórias no Beira-Rio. Temos que fazer o melhor em casa", afirmou.

Os ingressos para a partida estão à venda. O sócio pode adquirir no lote promocional por R$ 10,00, enquanto o torcedor comum por R$ 20,00. O Check In para a partida também pode ser realizado. Venha ao Gigante apoiar o Inter neste jogo importante. No momento, o Clube do Povo está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos somados na competição. Com uma vitória, o Colorado poderá alcançar a 3ª colocação da Série B. Já o Luverdense é o 17º, com 16 pontos até agora.

Arbitragem

O árbitro da partida será Igor Junio Benevenuto, auxiliado por Marcio Eustaquio Santiago e Celso Luiz da Silva, trio de Minas Gerais.