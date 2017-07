O prefeito de Irani, Sivio Lemos das Neves, está entre os 100 melhores prefeitos do Brasil, segundo a pesquisa realizada pela União Brasileira de Divulgação (UBD), divulgada nesta semana. Ele e demais chefes do executivo foram avaliados pelos critérios de transparência, responsabilidade fiscal, credibilidade e comprometimento com a sociedade, nos primeiros 150 dias de gestão em 2017.

Somente cinco prefeitos catarinenses aparecem na lista nacional. Do Oeste, apenas dois. Além de das Neves, que figura na 23ª colocação do ranking, prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, aparece na 26ª posição.

Na colocação em Santa Catarina Irani aparece como segunda colocada, atrás apenas de Criciúma.

Confira o ranking

1º Campinas (SP): Jonas Donizette Ferreira

2º Criciúma (SC): Clesio Salvaro

3º Foz do Iguaçu (PR): Francisco Lacerda Brasileiro

4º Niteroí (RJ): Rodrigo Neves

5º Pelotas (RS): Paula Schild Mascarenhas

6º Governador Valadares (MG): André Luiz Coelho Merloa

7º Goiânia (GO): Iris Resende Machado

8º Juazeiro (BA): Marcus Paulo Alcântara Bomfim

9º Uberlândia (MG): Odelmo Leão Carneiro Sobrinho

10º Rondonópolis (MT): José Carlos Junqueira de Araujo

11º Itabuna (BA): Fernando Gomes de Oliveira

12º Três Lagoas (MS): Angelo Chaves Guerreiro

13º Caruaru (PE):Raquel Teixeira Lyra Lucena

14º Linhares (ES): Guerino Luiz Zanon

15º Feira de Santana (BA): José Ronaldo de Carvalho

16º Santarém (PA): Francisco Nelio Aguiar da Silva

17º Campos dos Goytacazes (RJ): Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira

18º Campina Grande (PB): Romero Rodrigues Veiga

19º Mossoró (RN): Rosalba Ciarlina Rosado

20º Macaé (RJ): Aluizio dos Santos Junior

21º Anapolis (GO): Roberto Naves e Siqueira

22º Caxias do Sul (RS): Daniel Antonio Guerra

23º Irani (SC): Sivio Antonio Lemos das Neves

24º Nova Iguaçu (RJ): Rogério Martins Lisboa -

25º Parnamirim (RN): Rosano Taveira da Cunha

26º Chapecó (SC): Luciano Jose Buligun

27º Guia Lopes da Laguna (MS): Jair Scapini

28º Breves (PA): Antonio Augusto Brasil da Silva

29º Limoeiro (PE): João Luis Ferreira Filho

30º Joao Pinheiro (MG): Edmar Xavier Maciele

31º Corumbá (MS): Ruiter Cunha de Oliveira

32º Cajazeiras (PB): José Ademir Meireles de Almeid

33º Vitória da Conquista (BA): Herzem Pereira Herzem

34º João Alfredo (PE): Maria Sebastiana da Conceição

35º Londrina (PR): Marcelo Belinati Martins

36ºAfogados da Ingazeira (PE): José Coimbra Patriota Filho

37º Lagarto (SE): José Valmir Monteiro

38º Cajazeiras (PB): José Ademir Meireles de Almeida

39º Cruzeiro (SP): Thales Gabriel Fonseca

40º Mamaguape (PB): Maria Eunice do Nascimento Pessoa

41º Uruguaiana (RS): Ronnie Peterson Colpo Mello

42º Bom Jesus do Itabapoana (RJ): Roberto Figueiredo Salim

43º Almeirim (PA): Adriane Tavares Bentes

44º Coxixola (PB): Givaldo Limeira de Farias

45º Araputanga (MT): Joel Marins

46º Alvares (AM): PreF.Edy rubem tomas Barbosa

47º Vargem Alta (ES): João Chisostomo Atoe

48º Nova Petrópolis (RS): Regis Luiz Hahn

49º Ponta Grossa (PR): Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

50º Claudia (MT): Altamir Kurtem

51º Barra de Santa Rosa (PB): Jovino Pereira Nepomuceno Neto

52º Barcelos (AM): Edson de Paula Rodrigues Mendes

53º Urandi (BA): Dorival Barbosa do Carmo

54º Teresina (PI): Firmino da Silveira Soares Filho

55º Tucurui (PA): Jones William da Silva Galvão

56º Cumbe (SE): Marcelo Gomes Moraes

57º Vacaria (RS): Amadeu de Almeida Boeira

58º Cananéia (SP): Gabriel dos Santos Oliveira Rosa

59º Ponta Porã (MS): Helio Peluffo Filho

60º Patos (PB): Francisco Dias Mançano Junior

61º Agudos (SP): Altair Francisco Silva

62º Itabuna (BA): Fernando Gomes de Oliveira

63º Aquidauana (MS): Odilon Ferraz Alves Ribeiro

64º Mineiros (GO): Agenor Rodrigues de Rezende

65º Quixeramobim (CE): Clebio Pavone Ferreira da Silva

66º Mucuri (BA): José Carlos Simões

67º Blumenau (SC): Napoleão Bernardes Neto

68º Capanema (PR): Americo Belle

69º Joinville (SC): Udo Dohler

70º Santos (SP): Paulo Alexandre Barbosa

71º Itabaianinha (SE): Danilo Alves de Carvalho

72º Lucas do Rio Verde (MT): Flori Luiz Binotti

73º Paranaíta (MT): Antonio Domingo Rufatto

74º Tabatinga (SP): Eduardo Ponquio Martinez

75º Itacaré (BA): Antônio Mário Damasceno

76º Manboré (PR): Ricardo Radomski

77º Formosa (GO): Ernesto Guimarães Roller

78º Ceará-Mirim (RN): Marconi Antonio Praxedes

79º São Gonçalo do Amarante (CE) ): Francisco Claudio Pinto Pinho

80º Altinópolis (SP): José Roberto Ferracin Marques

81º Macapá (AP): Clecio Luis Vilhena Vieira

82º Porto Nacional (TO): Joaquim Maia Leite Neto

83º Cascavel (PR): Leonaldo Paranhos da Silva

84º Costa Rica (MS): Waldeli dos Santos Rosa

85ºAnchieta (ES): Fabricio Petri

86º Mercês (MG): Edimar Guerra de Paula

88º Ibimirim (PE): José Adauto da Silva

89º Baia Formosa (RN): Adeilson Gomes de Oliveira

90º São Tiago (MG): Denilson Silva Reis

91º Jequié (BA): Luiz Sergio Suzarte Almeida

92º Santana do Ipanema (AL): Isnaldo Bulhoes Barros

93º Peabiru (PR): Julio Cezar Frare

94º Santana (AP): Ofirney da Conceição Sadala

95º Lapa (PR): Paulo Cesar Fiates Furiati

96º Riachão do Jacuípe (BA): José Ramiro Ferreira Filho

97º Linhares (ES): Guerino Luiz Zanon

98º Boa Vista (RR): Maria Teresa Saenz Surita Jucá

99º Porto Calvo (AL): David Klevisson da Fonseca Silva Pedrosa

100º Caetité (BA): Aldo Ricardo Cardoso Gondim