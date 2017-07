Moradores de Linha dos Coqueiros protocolaram um abaixo-assinado na Prefeitura de Concórdia na semana passada, pedindo a pavimentação asfáltica da estrada principal da comunidade. A moradora Ana Lúcia Marques da Silva principal justificativa é que desde que a empresa Britax se instalou em Linha dos Coqueiros, circulam por essa via diariamente varias caminhões. “Passa em torno de 70 a 80 caminhões por dia. Tem muito pó e nossa situação se tornou insustentável. Nada contra a empresa, mas estamos vivendo em uma situação insalubre”, afirma Ana Lúcia.

Em dezembro do ano passado, o governo anterior chegou a publicar o edital para pavimentar esse trecho, que tem cerca de 500 metros. No entanto, a administração atual cancelou o edital. O secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, explica que essa medida foi tomada porque há um impasse nas escrituras dos terrenos daquela região, o que dificultaria a cobrança da contribuição de melhorias. “Toda vez que se faz uma obra, somos obrigados a fazer a cobrança da contribuição de melhorias. Essa rua ainda não foi doada ao Município, os terrenos não estão parcelados e a área está sobre regularização fundiária. Temos que aguardar chegar as matrículas, para fazer o edital de melhorias e dar continuidade a essa licitação”, relata Simioni.

Como a regularização não depende do Município, Simioni diz que não há como falar em prazos para se publicar um novo processo de licitação para fazer essa obra. O investimento estimado seria de R$ 550 mil para se fazer asfalto em quase 500 metros.