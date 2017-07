Máquinas da prefeitura de Ipira trabalham na desobstrução da rua Hedy Klein Matzenbacher, interditada desde o final do mês de maio devido a um deslizamento de terra decorrente provocado pela chuva. A rua, que dá acesso ao campo da Associação Atlética Riopeixense estava com o tráfego bloqueado por um grande volume de terra e pedras.

Segundo informações da Prefeitura, grande parte do material foi retirado e a expectativa é que nos próximos dias o trânsito seja normalizado. Por enquanto moradores têm feito um caminho alternativo para chegar ao Bairro dos Estudantes ou até mesmo a Piratuba.“Praticamente finalizado provisoriamente, apenas para dar acesso aos moradores. Mais tarde sim, vamos fazer um trabalho de retirada de todo material em excesso'”, explica o prefeito Emerson Reichert.

A obra no muro de contenção da rua Arlindo Ko Freitag no Bairro do Hospital, que fica acima do ponto onde houve o deslizamento, também foi retomado pela empreiteira contratada.

O muro é construído justamente para oferecer segurança aos moradores e possibilitar a pavimentação da via. O investimento na obra de segurança é de mais de R$ 1 milhão. Em função desse e outros problemas, o município de Ipira decretou situação de emergência logo após o levantamento dos prejuízos, tanto na cidade como no interior.

Fonte/ Jornal Comunidade