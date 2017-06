Com pouco público no Centro de Eventos de Concórdia, a ACF conseguiu a terceira vitória na Divisão Espacial. O time venceu o Avaí Floripa com o placar apertado de 2 a 1. Agora a equipe ocupa a terceira colocação na tabela com 10 pontos.

Cumprindo suspensão por ter sido expulso na última partida, em Joaçaba, o técnico Morruga acompanhou a partida da arquibancada. Quem conduziu os atletas em quadra foi o auxiliar técnico do time, Clodimar Thomé.

Concórdia abriu o placar com o gol de Joãozinho aos 14 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo Ítalo ampliou aos 06 minutios. O time da capital pressionou e em cobrança de falta, Rafa descontou, aos 09 minutos.

O técnico Antônio Mafra utilizou o goleiro linha nos últimos quatro minutos na busca do empate, mas Concórdia segurou o resultado.

Agora, já com Morruga de volta, e também com Douglinhas, que não jogou por ter sentido o quadril nos treinos, a ACF vai receber o Jaraguá, nesta segunda-feira, às 20:15 no Centro de Eventos, em jogo válido pela Divisão Especial. E no sábado o time joga novamente em casa, desta vez contra o Joinville, mas pela Liga Nacional.