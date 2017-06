Objetivo é fazer com que a Chapecoense volte a vencer no Campeonato Brasileiro.

A Chapecoense voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, um dia após a derrota por 1 a 0 diante do Atlético-MG, a terceira seguida no Brasileirão. A fase não é boa, e os jogadores têm consciência disso. Com semblante bastante sério, os atletas tiveram uma longa conversa com o técnico Vagner Mancini. O time tem pouco tempo para consertar os erros. Na próxima quarta, já encara o Defensa y Justicia.

Em pé, entre dois campos do Centro de Treinamento da Água Amarela, Mancini reuniu os atletas para uma longa conversa. Primeiro, com todos os jogadores. Depois, apenas com os titulares do jogo contra o Atlético-MG. O assunto certamente passa pelo momento vivido pelo time. Lucas Mineiro, atleta da base que foi titular contra o Galo, garante que a pressão não assusta o grupo.

- Nós sabemos o trabalho bem feito que estamos fazendo, estamos fazendo o nosso melhor. Creio que ninguém está assustado, estamos ciente de tudo que estamos fazendo. Continuar mantendo nosso foco, nossa confiança e nosso trabalho que daqui a pouco as coisas vão mudar novamente - disse o jovem atleta.

A notícia boa em meio à crise é a volta de Moisés Ribeiro aos treinos. O volante, remanescente de 2016, passou por um período de aprimoramento de suas condições físicas e estará à disposição de Mancini na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, na segunda-feira, no Rio de Janeiro.

Antes disso, a Chape encara o Defensa y Justicia, pela segunda fase da Sul-Americana. O jogo acontece na próxima quarta, às 19h15 (de Brasília), em Buenos Aires.



(Fonte: Eduardo Florão/GloboEsporte.com)