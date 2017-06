O Concórdia Atlético Clube venceu a seleção amadora de Concórdia em jogo-treino, realizado na noite da quinta-feira, dia 22, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. O placar foi de 2 a 1. A atividade foi preparatória para a estreia no Campeonato Catarinense da série B, no começo do próximo mês. Na próxima semana, os treinamentos vão ser intensificados.