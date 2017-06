A Associação Concordiense de Futsal perdeu para o Minas pela Liga Nacional de Futsal. O time concordiense, que buscava a segunda vitória para tentar sair da última colocação na tabela de classificação, foi goleado por 4 a 1. A partida foi disputada na noite desta quinta-feira, na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte-MG.

Os serviços foram abertos ainda no primeiro tempo para os mineiros, com Augusto. Douglinhas empatou para a ACF ainda no primeiro tempo, que ficou no 1 a 1.

Os mineiros construíram a vitória na etapa complementar. Brunho, Tom e Willian.

Com o resultado, a ACF permanece na última colocação, com quatro pontos.

O time concordiense volta a jogar pela LNF no próximo dia primeiro, quando recebe o Joinville, no Centro de Eventos. Antes, no dia 27, tem o duelo com o Floripa pela Divisão Especial.