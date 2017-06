Reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional discute ações em Alto Bela Vista

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Concórdia realizou nesta quinta-feira, dia 22, a segunda reunião de 2017 do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR). O encontro aconteceu no município de Alto Bela Vista e contou com a participação de prefeitos, presidentes de Câmaras e dois representantes da sociedade civil de cada município.

Na pauta, assinatura e posse dos conselheiros, explanação sobre Consórcios Públicos e Licenciamento Ambiental Municipalizado e o Fundam 2. O secretário-executivo da ADR, Wagner Bee, que também é presidente do Conselho, destacou que o objetivo dos encontros é a discussão de assuntos que visam o desenvolvimento da região. “Nós sanamos dúvidas, apresentamos algumas ações e também recebemos demandas. Nesta oportunidade os municípios que participam do Consócio Integrar fizeram alguns pedidos que vamos tentar viabilizar “, conta.

Bee não fala em valores, mas comenta em breve o governador deverá visitar a região, para apresentar a nova etapa do Programa. “Com o cenário econômico que temos a gente sabe que todo recurso é importante e em breve o governador deve estar na região para falar do Fundam. Um aporte financeiro será liberado para a região”, conta. “O mais interessante é que estes recursos serão a “fundo perdido”, ou seja os municípios não vão precisar devolver ao Estado e poderão utilizar nos projetos que definirem”, destaca.

A próxima reunião está agendado para dia 21 de setembro de 2017 no município de Ipira.