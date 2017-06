O Deinfra está fazendo um trabalho paliativo de tapa-buracos na SC-469, que dá acesso ao município de Alto Bela Vista. A situação do asfalto é precária e acumula buracos. Depois da recente chuva intensa que caiu sobre a região, os problemas foram gravados.

Nesta quarta-feira, dia 21, caminhões do Deinfra transportaram asfalto e os servidores fizeram os reparos nos buracos maiores. A medida ameniza o problema do trecho que vai da comunidade de Nova entre Rios até as proximidades do perímetro urbano de Alto Bela Vista.

Ainda no início de março, a prefeita Catia Tessmann Reichert e vereadores do município, estiveram na ADR de Concórdia, pedindo soluções e a revitalização do trecho, que tem 16 quilômetros. De acordo com informações da Prefeitura, até o momento não há projeto para a obra