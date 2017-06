Setor do comércio teve saldo negativo de 27 vagas no mês de maio / Foto: Divulgação Internet

Concórdia fecha maio com saldo positivo no emprego

Os números de maio foram positivos na geração de emprego. Concórdia registrou 912 contratações e 855 demissões, fechando com saldo favorável de 57 vagas de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados na tarde desta terça-feira, 20 de junho.

O setor que mais contratou foi a indústria da transformação, que fechou maio com saldo positivo de 132 vagas. Em segundo aparece a agropecuária com 10, seguida pela administração pública com nove e a extração mineral que teve saldo positivo de uma vaga.

Em quatro setores as demissões superaram as contratações. O comércio foi quem mais reduziu vagas de trabalho, atingindo um saldo negativo de 37 oportunidades. Na construção civil a situação também não foi animadora, com 29 demissões a mais que o número de pessoas contratadas. Na prestação de serviços o saldo negativo é de 27 vagas e duas no setor serviço de utilidade pública.

Saldo do ano de 2017

No acumulado do ano a situação é positiva em Concórdia. Nos primeiros cinco meses de 2017 foram geradas 568 novas vagas de trabalho. Quem mais gerou novas oportunidades de trabalho neste ano foi a indústria da transformação, com saldo positivo de 439 vagas.

Em segundo está a administração pública de Concórdia, que contratou 288 novos servidores e demitiu 28. O saldo positivo na prefeitura é de 260 vagas.