A Festa da Agricultura, Indústria e Comércio-FAIC deste ano foi realizada na sede do município de Alto Bela Vista e contou com grande participação de público. As seis candidatas desfilaram na passarela à tarde. Os jurados avaliaram beleza, simpatia e desembaraço no desfile.

No primeiro desfile individual as candidatas apresentaram os looks patrocinados por lojas do comércio local. No segundo desfile as candidatas desfilaram com traje esportivo, sendo avaliadas pelo corpo de jurados, composto por Eduarda Taís Gallas Rodrigues - Miss Concórdia 2017, Henderson Luiz de Carli – gerente administrativo da ADR Concórdia, Cristiane Zucchi - diretora da UnC Campus Concórdia, Lauri Bison- comunicador da Rádio Aliança e Neusa de Oliveira – consultora do SEBRAE.

A Garota Simpatia 2017, candidata que somou a maior nota no quesito simpatia, é Ana Paula Luckmann Fischer, que juntamente com a Garota Belavistense Letícia Camila Brustolin representarão a FAIC e o município na região. “Todas as comunidades se envolvem e comparecem para juntos fazermos a cada ano a FAIC, valorizando a agricultura, indústria e comércio, que são a base econômica de nosso município. Parabéns à Garota Belavistense e à Garota Simpatia pelo desfile e muitas felicidades neste ano representando o município”, parabenizou a prefeita Catia Tessmann Reichert.

O grupo de comunidades sorteado para realizar a FAIC no próximo ano é Linha Araraquara, Nova Entre Rios e Linha dos Koppe, e em 2019 a festa será realizada pelo grupo de Volta Grande, São Francisco e Bandeirantes.

Fonte / Cristiano Auler