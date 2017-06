Três municípios do Alto Uruguai Catarinense foram contemplados com tratores agrícolas da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. As prefeituras de Irani, Peritiba e Xavantina receberam as chaves dos equipamentos das mãos do secretário Moacir Sopelsa na manhã desta segunda-feira, dia 19, em Florianópolis, onde 22 municípios foram beneficiados nesta etapa.

Com esta entrega, somente em 2017, já foram repassados mais de R$ 2 milhões em equipamentos para a região do Alto Uruguai Catarinense, contemplando todos os municípios com tratores, ensiladeiras, distribuidores de adubo, roçadeiras, entre outros implementos. Em toda Santa Catarina já foram investidos mais de R$ 11,5 milhões destinados à compra de 431 equipamentos agrícolas que hoje completam o parque de máquinas de 135 municípios.

Segundo o secretário da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, os equipamentos ajudam os agricultores no trabalho do campo e acabam fortalecendo a agricultura familiar, que é a base da economia de grande parte dos municípios catarinenses. “Nós procuramos atender todos os municípios de alguma forma porque é lá que vivem as pessoas e onde se sentem as maiores necessidades de apoio”, ressaltou.

Em seu discurso, Sopelsa destacou a excelência do agronegócio e o diferencial dos agricultores catarinenses. “As grandes empresas escolhem investir em Santa Catarina porque temos aqui homens e mulheres trabalhadores, que não medem esforços para crescer. É na diversidade de nossa cultura e na dedicação de nossos agricultores que está o segredo do nosso sucesso”.

De acordo com o prefeito Sivio das Neves, o recebimento deste equipamento será fundamental para o atendimento dos pleitos dos agricultores e vai reforçar os trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura. "Somente em 2017, graças a nossa boa relação com o secretário Moacir Sopelsa e o Governo do Estado, Irani já recebeu dois tratores, uma ensiladeira, dois distribuidores de adubo líquido e uma roçadeira, somando mais de R$ 250 mil em investimentos", afirmou o prefeito.