Já estão disponíveis para a população de Arvoredo, novos equipamentos adquiridos pela Administração Municipal, através de emendas parlamentares.

Foram comprados dois distribuidores de dejetos de suínos com capacidade para três mil litros, no valor de R$ 16,200 cada. Mais dois tanques de dejetos de suínos com capacidade de quatro mil litros, no valor de R$ 36, mil os dois.

Também já estão no município três carretas metálicas basculantes, para o transporte de silagem, totalizando R$ 38,920. Uma ensiladeira estacionária, no valor de R$ 5.500 e quatro colheitadeiras móveis de silagem, para acoplar em trator, no valor de R$ 66,5 mil.

O valor total dos equipamentos foi de R$ 180,259,disponibilizados através de emendas parlamentares dos deputados federais Valdir Colatto e Jorginho Melo, no valor de R$ 100 mil cada. Com o restante do dinheiro, outros equipamentos para a agricultura serão adquiridos.