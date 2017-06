A Polícia Militar de Piratuba apreendeu um revólver, calibre 38, no final da tarde desta terça-feira, dia 13. A arma, com seis munições intactas, foi entregue por um popular, após uma briga no interior do município.

Uma guarnição se deslocou à comunidade de Arroio Bonito, após receber informações de que uma briga estava em andamento em uma propriedade que fica às margens do lago da Usina de machadinho. Seriam pelos três pessoas em luta corporal.

Os policiais conduziram os envolvidos à Delegacia e mais duas pessoas foram como testemunhas, para esclarecimento dos fatos. Os motivos do desentendimento não foram revelado e nenhum dos envolvidos assumiu o porte da arma.