Carnês do IPTU já estão disponíveis em Peritiba

Os carnês do IPTU, referentes ao ano de 2017, já estão disponíveis no Departamento de Tributação da Prefeitura de Peritiba. Os contribuintes que pagarem em parcela única, até o dia 30 deste mês, recebem um desconto de 10% no valor.

Quem optar por pagar parcelado, terá o vencimento das faturas nos dias 30 de junho, 30 de julho e 30 de agosto, mas aí, com o valor total.

Também é possível imprimir o carnê através do site da Prefeitura.