Acontece nesta terça-feira, dia 13, a Audiência de Instrução sobre os processos contra a chapa Pacheco e Massocco, vencedora da última eleição municipal em Concórdia. Os trabalhos serão coordenados pelo juiz da 9ª Zona Eleitoral, Cledson Gewert. A intenção será de ouvir testemunhas arroladas no processo. Conforme informações, não há prazo para um parecer da Justiça em relação a esses processos.

Essa Audiência é relativa aos dois processos que estão em andamento contra Rogério Pacheco e Edilson Massocco, prefeito e vice respectivamente. Um deles é relativo ao inquérito policial que investigou o suposto crime de compra de votos por combustíveis, através de um grupo de whatsapp. Já o outro pede a cassação do diploma dos dois e esse pedido foi feito pelos partidos PCdoB, PSOL e PSC, mais o candidato a vereador César Techio, pelo mesmo motivo.

Recentemente, esses dois processos tiveram recursos julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em um deles, foi retirado somente um nome de pessoas que estariam envolvidas no esquema de compra de votos por troca de combustível. No outro, os desembargadores acataram o parecer da Procuradoria e solicitaram o arquivamento do processo contra o prefeito Rogério Pacheco pelo crime de compra de votos.