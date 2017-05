O tradicional Leilão de Gado Geral e Corte de Irani teve a 28ª edição realizada no último sábado, dia 27. O evento aconteceu no Parque Municipal de Exposições João Francisco Berton e de acordo com as informações repassadas pela Prefeitura, a movimentação econômica com a venda dos animais, foi de mais de R$ 400 mil.

Produtores de Irani e da região se inscreveram para expor e comercializar o gado. As vendas foram feitas por cabeças e lotes. No total, 326 animais foram leiloados.

O Leilão é promovido anualmente pelo Governo Municipal através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com o CTG Recanto do Pago, EPAGRI, CIDASC, ICASA e Pampa Arremates.

O secretário Estadual da Agricultura, Moacir Sopelsa participou do evento e destacou a qualidade dos animais e da Feira. . “Estamos vendo a força da Agricultura e do Agronegócio do Estado de Santa Catarina, somos um Estado pequeno, mas é quinto produtor de alimentos de país. É uma oportunidade para os produtores e compradores verem toda a tecnologia e genética de nossos animais”, comenta.