AEP Piratuba estreia com vitória no Estadual Sub-20

A AEP Termas de Piratuba Futsal estreou no Campeonato Catarinense de Futsal, Sub-20, na noite do último sábado, 27. A partida aconteceu em Piratuba, no Ginásio da Escola Professora Amélia Poletto Hepp e diante da torcida, o time bateu o Joinville / Krona Futsal por 2 a 1.

O jogo, marcado para as 19h começou mais tarde em função de uma queda de energia na cidade. Mas, o atraso não impediu uma partida acirrada. Com gols de Ademir e Guilherme, a AEP venceu o jogo por 2 a 1. “Gostei do jogo, a equipe se comportou bem e conseguimos a vitória em casa. A partida foi difícil, o Joinville já tem tradição com o trabalho de base e é, inclusive, apontado por muitos, como favorito para esta competição. Mas jogamos com firmeza, segurança e gostei da postura da nossa equipe”, avalia o técnico Serginho Schiochet. “No segundo tempo o adversário forçou bastante, tivemos que transferir algumas bolas, mas isso é aceitável, dentro do ponto de vista que estamos no início do trabalho com a base aqui”, conclui.

Durante a semana a AEP treina com foco na próxima partida, que acontece neste sábado, dia 03, em Concórdia, contra a ACF. O jogo será realizado no Centro de Eventos, às 19h.