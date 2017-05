Segue o calvário da Associação Concordiense de Futsal na Liga Nacional. O time de Concórdia perdeu a quinta partida consecutiva pela competição, ao ser derrotado em casa para o Corinthians, por 1 a 0. A partida foi realizada na noite deste sábado, dia 27, no Centro de Eventos. O revés deixa a ACF na última colocação, com nenhum ponto conquistado.

O time visitante achou o gol num momento em que a partida estava equilibrada e com poucas alternativas. Garrincha balançou a rede no primeiro erro de marcação de Concórdia. ao receber passe de Jhonny, que passou por dois marcadores e serviu o ala, que estava livre na segunda trave.

Na etapa complementar, a ACF passou a ter maior posse de bola e, em dados momentos, o duelo ficou franco com os dois goleiros trabalhando bastante. Porém, o maior número de chances era da ACF, que pecava na finalização. Quando acertava, o goleiro Guitta defendia.

Apesar de toda a pressão, o time de Concórdia não conseguiu o empate.

Agora, o time do técnico Morruga se prepara para os próximos compromissos. No próximo dia 31 vai a Joinville, encarar o time local pela Especial. Pela Liga, o próximo compromisso é no dia 10 do próximo mês, contra o Pato Branco, em casa.