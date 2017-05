Nesta quinta-feira (25) a equipe sub-17 da ACF/FMEC foi superior e conquistou sua primeira vitória na catarinense após vencer a equipe de Joaçaba pelo placar de 4 a 2 no Centro de Eventos.



Necessitando da vitória para não se distanciar dos primeiros colocados, a equipe concordiense iniciou a partida buscando a vantagem nos primeiros minutos, e após diversas oportunidades o capitão Filipe Piva abriu o placar aos 11 minutos, estando a frente do placar os jovens concordienses continuaram ameaçando a meta adversária e aos 18 minutos novamente Piva balançou as redes, levando a vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo.



Na etapa complementar logo aos 6 segundos Arthur ampliou para Concórdia, com isso os adversários passaram a pressionar a defesa concordiense e aos 4 minutos Vitor descontou, aos 11 minutos foi a vez de Everton quando sua equipe já utilizava goleiro-linha. Empolgados pelos 2 gols a equipe de Joaçaba passou a ameaçar ainda mais a meta concordiense, mas aos 17 minutos Arthur fez seu segundo gol e ampliou a vantagem da equipe da ACF/FMEC que levou este placar até o apito final.



Com a vitória a equipe Sub-17 da ACF/FMEC chega aos 4 pontos e assume a 4ª posição na tabela de classificação.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF).