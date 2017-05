O preço dos combustíveis poderá ter variação nas próximas horas. Nesta quinta-feira a Petrobras anunciou redução nas refinarias em 5,4% para a gasolina e em 3,5% para o diesel. A decisão foi tomada por causa do aumento da importação de combustíveis registrada no último mês, o que afetou a competitividade da Petrobras.

O coordenador do Núcleo dos Postos de Combustíveis da ACIC de Concórdia, Armi Parisenti, diz que essa definição será divulgada até a próxima segunda-feira, dia 29 de maio. “É só a questão das companhias se posicionarem, nos informar e nós repassar ao consumidor”, detalha

Penna projeta que a queda no preço na bomba poderá variar de R$ 0,03 a R$ 0,06. Ele ainda explica que a redução anunciada pela Petrobrás não é sobre o custo final do preço vendido aos comerciantes. “O preço da gasolina na Petrobras, antes de uma nota que comece a tributar, é menos da metade do que está na bomba”, enfatiza.

Conforme o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina em Concórdia é de R$ 3,75. O valor máximo encontrado é R$ 3,81 e o mínimo R$ 3,60.