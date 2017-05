Galo do Oeste goleou o Jaraguá por 4 a 0, na penúltima rodada da primeira fase da Copinha.

O Concórdia Atlético Clube está muito próximo da semifinal da Copa SC Sub-20. O Galo do Oeste venceu o Jaraguá, por 4 a 0, na noite desta quinta-feira, dia 25, na abertura da décima rodada da primeira fase da competição. Com o resultado, o Galo do Oeste foi a 20 pontos.

Para garantir a vaga na rpóxima fase, o Concórdia terá que torcer por um tropeço do Avaí, que visita o Metropolitano, ainda nesta rodada. O jogo será na próxima terça-feira, dia 30. O time de Florianópolis está na quinta colocação, com 16 pontos.

O Concórdia volta a campo no fechamento desta fase, no próximo dia três, quando recebe o Metropolitano.