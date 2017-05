O Governo do Estado de Santa Catarina iniciou na última semana a recuperação do trecho da rodovia de acesso ao distrito de Nova Teutônia, em Seara, que foi danificada pelas chuvas. A secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos e o prefeito de Seara, Kiko Canale, vistoriaram o andamento das obras.

De acordo com a secretária Gládis a recuperação é fundamental para garantir trafegabilidade e segurança no acesso à comunidade. A obra também é de extrema importância para o turismo do município, já que Nova Teutônia é a sede do Museu Entomológico Fritz Plaumann.

Também, a empresa Planaterra realizou no último mês reparos em alguns trechos que apresentaram problemas e estão sendo realizados a partir da garantia do contrato de execução da obra. A pavimentação asfáltica da rodovia municipal foi realizada por meio do Governo do Estado, inaugurada em 2012.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Concórdia).