A bolsa de suínos de Santa Catarina inicia a semana com queda de R$ 0,10 sendo que o novo valor de referência é R$ 3,70. O atual cenário de instabilidade no setor político e econômico pelo qual o Brasil atravessa influenciou a baixa, aliado ao período de fim de mês, quando o consumo no mercado interno é menor.



Durante Análise de Mercado, o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio Luiz de Lorenzi, afirma que a indefinição de quem governa o país prejudica também o agronegócio. “O prejuízo para o setor é grande, principalmente para os independentes, que já tiveram de arcar com os altos custos de produção no ano passado”.

Com os escândalos de corrupção divulgados na última semana, o preço do dólar disparou e inflacionou o valor dos principais insumos que compõe a ração animal, como o milho e o farelo de soja.



Mercado integrado



Na semana passada as empresas Aurora, BRF e Pamplona diminuíram em R$ 0,10 a remuneração paga pelo quilo do suíno vivo ao produtor independente. Nesta segunda-feira foi a vez da JBS reajustar o valor. “Até onde vamos manter as empresas lucrativas com o nosso suor? Até quando vamos ter uma suinocultura que não é sustentável? Pedimos, mais uma vez, que os produtores mantenham a estabilidade do plantel e cresça apenas com garantia”.

(Fonte: ACCS).